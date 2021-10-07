Брянск, 7 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Брянской области 7 октября выявлено 275 новых носителей коронавируса — на 11 больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 6 333 теста. Общее количество случаев заболевания COVID-19 превысило 67 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области коронавирус подтверждён у 67 260 жителей. Выздоровели 61 999 человек, из них 145 — выписаны за минувшие сутки. В летальную статистику 7 октября внесли ещё 13 записей. С начала пандемии от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 528 пациентов.

В регионе выполнено 823 791 исследование на коронавирус.