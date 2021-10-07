Биробиджан, 7 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Заксобранием Еврейской автономной области принят закон о поддержке детей-сирот, обучающихся в вузах и сузах. Отчисления из регионального бюджета на питание таких студентов увеличено на 40%, с 230 до 320 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе регионального парламента. В дальнейшем эту меру поддержки могут распространить на всех обучающихся в высших и профессиональных учебных заведениях жителей.

Алена Соколова ИА REGNUM Столовая

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«Решение имеет особую социальную значимость. Оно позволит нашим ребятам получать во время учебы более качественное, здоровое питание Но работа в этом направлении не заканчивается. Депутаты рекомендовали областному департаменту образования рассмотреть возможность предоставлять такую льготу и другим категориям студентов, может быть, даже всем. Не исключаю, что в ближайшем будущем появится соответствующая законодательная инициатива», — отметил председатель Заксобрания Роман Бойко.

По его словам, в рамках принятых изменений на обеспечение питанием студентов-сирот из бюджета региона ежегодно будет тратится почти 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года расходы на питание студентов профучреждений увеличили в Чувашии. Там бесплатно питаются все учащиеся сузов, в сутки на эти цели выделяется 54,76 рублей в день.