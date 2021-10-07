Уфа, 7 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в жестоком обращении с домашним животным в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кошка

По версии следствия, в августе текущего года в г. Кумертау 42-летний обвиняемый в нетрезвом состоянии принес в свою комнату кошку своей соседки, ударил ее и два раза сбросил с пятого этажа жилого дома.

Отмечается, что животное погибло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными. Фигурант уголовного дела свою вину признал. Материалы дела переданы в мировой суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили десятки трупов овец.