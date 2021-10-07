Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. До конца текущей недели во временном инфекционном госпитале, разместившемся в двух павильонах выставочного центра «Ленэкспо» в Петербурге, будет развернуто почти 700 ковидных коек. Об этом 7 октября ИА REGNUM сообщил руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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По его словам, до 8 октября в павильонах №№ 5 и 7 будет, в общей сложности, развернуто 695 коек. В настоящий момент временный госпиталь укомплектован всем необходимым оборудованием, в павильонах есть аппараты компьютерной томографии (КТ), оборудование для ультразвукового исследования (УЗИ), к койкам подведен кислород.

«На данный момент временный госпиталь «Ленэкспо» состоит из пятого павильона на 295 коек. В нем три отделения на 280 коек, а также отделение реанимации на 15 коек. На данный момент в павильоне проходят лечение 262 пациента — средней и тяжелой степени тяжести ковида. Доля вакцинированных пациентов в этом павильоне составляет 3−5%, это в основном пациенты средней степени тяжести, причем половина из них — пациенты, которые прошли (только) первый этап вакцинации», — добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, павильон №7 планируется начать принимать первых пациентов с 8 октября. Там будут проходить лечение пациенты с легким течением заболевания, которые по каким-то причинам не могут лечиться дома. Сюда же будут переводиться пациенты из других ковидных стационаров на долечивание.

Напомним, дополнительные койки для коронавирусных пациентов будут развернуты также в Александровской больнице Петербурга и в больнице №33 в Колпино.