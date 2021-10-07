Москва, 7 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Жители России, работающие по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, считают, что самый продуктивный день недели — это вторник (21%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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По их мнению, к этому дню недели рабочий настрой полностью восстанавливается после выходных, а усталость от будней еще не накопилась. Для 15% опрошенных наиболее эффективна для работы среда, для 12% — понедельник.

Менее продуктивны для трудовой деятельности четверг и пятница. В эти дни недели лучше всего работают 9% и 8% граждан соответственно. Женщины более продуктивно трудятся по понедельникам, вторникам и пятницам, мужчины — по средам.

Опрос проведен 28 сентября-4 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 403 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%).

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