Москва, 7 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Новую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» утвердило правительство РФ. Постановление опубликовано 6 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

Программа предусматривает увеличение к 2030 году числа граждан, занимающихся спортом, до 70%.

К приоритетам относятся вовлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом, повышение уровня их физической подготовки, повышение доступности спортивных объектов, развитие адаптивной физкультуры и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.

Другими задачами являются вхождение сборной России в тройку лидеров в командном зачете на Олимпиадах, увеличение до 50% доли российских спортсменов, вошедших в топ-8 на чемпионатах мира и Европы в олимпийских видах спорта.

Программа вступит в силу 1 января 2022 года. Согласно проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы, финансирование программы в 2022 году составит 68,306 млрд рублей, в 2023-м — 49,329 млрд, в 2024-м — 47,075 млрд.