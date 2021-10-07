Псков, 7 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Псковской области новый очаг COVID-19 выявлен в Снетогорском женском монастыре. Коронавирусной инфекцией заразились 13 монахинь, сообщили 7 октября в региональном оперштабе.

Илья Ефимович Репин Монахиня. 1878

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал уровень заболеваемости в регионе «очень высоким».

По данным оперштаба, за сутки выявлено 209 новых случаев заражения, это на шесть случаев больше, чем в предыдущий день. Общее число подтвержденных фактов заражения в Псковской области составляет 51 787 случаев.