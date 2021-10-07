Тюмень, 7 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Обновлённая тюменская облдума определилась со своим председателем на ближайшие пять лет. Им стал Сергей Корепанов, который ранее возглавлял уже пять созывов регионального парламента.

Duma72.ru Сергей Корепанов

Решение было принято 7 октября на первом заседании законодательного органа региона. Депутаты проголосовали единогласно за единственную кандидатуру.

Отметим, Корепанов руководит думой с 1998 года. Как сообщало ИА REGNUM, выборы в очередной созыв прошли 17−19 сентября.