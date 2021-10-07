Саратов, 7 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области получил банкротный иск от ОАО «Саратовский завод зубострогальных станков», отработавшего на рынке почти 30 лет. Предприятие, заявив о неподъёмном для него долге, просит признать его несостоятельным (банкротом) «по упрощенной процедуре» и ввести процедуру конкурсного производства. Иск судом пока оставлены без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление подано в суд 29 сентября 2021 года, а 4 октября судья Антонова оставила его без движения, дав срок на устранение недочётов до 8 ноября.

Сумма долга, послужившего основанием для иска, — 1 407 008,33 рубля.