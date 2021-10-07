Ташкент, 7 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Международная финансовая корпорация (IFC) подписала соглашение с правительством Узбекистана о привлечении «капитала и опыта частного сектора» для строительства и содержания до 15 новых школ. Об этом говорится в поступившем 7 октября в ИА REGNUM сообщении IFC.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Данное соглашение пописано в целях удовлетворения растущего спроса на качественную инфраструктуру и, как следствие, приведет к улучшению качества образования для тысяч детей.

«В связи с приростом населения в Узбекистане ощущается острая потребность в новых школах. Многие существующие школы работают в несколько смен, имеют переполненные классы, некоторым детям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до своей школы. Кроме того, большинству школ требуется ремонт и новое оборудование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате тендера будет выбран квалифицированный частный оператор для финансирования, проектирования, строительства и обслуживания до 15 новых современных энерго-эффективных школ в отдельных областях Узбекистана.