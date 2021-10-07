Степанакерт, , 10:32 — REGNUM Гуманитарную акцию по оказанию помощи воспитанникам школы-интерната в Степанакерте в Нагорном Карабахе организовали и провели миротворцы из России вместе с представителями одного из благотворительных фондов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы провели гуманитарию акцию в детском доме города Степанакерт, предоставили обувь, канцелярские принадлежности для учебного процесса и дальнейшей жизни. Гуманитарный груз был предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Также указывается, что в общей сложности школе-интернате города Степанакерт воспитывается 19 детей и добавляется, что дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября израильский посолв Москве Александр Бен Цви заявил, что обвинения в адрес Израиля по поводу присутствия в Нагорном Карабахе во время боевых действий, очевидно, опираются на фантазии Ирана.