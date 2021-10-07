Азовский район, Ростовская область, 7 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Ростовской области прокуратура через суд потребовала муниципальные власти обеспечить жильём сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2021 году администрации Азова и Азовского района не освоили бюджетные средства на приобретение жилья для сирот. Главам муниципальных образований были внесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры в интересах двух детей-сирот и обязал чиновников решить квартирный вопрос.