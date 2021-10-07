Ташкент, 7 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Рост кредитования экономики Узбекистана в годовом исчислении в июне 2021 года замедлился до 24% с 34% в июне 2020 года и 52% в 2019 году. Об этом говорится в поступившем 7 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

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«Эта тенденция демонстрирует ослабление спроса на банковские кредиты в 2021 году из-за более высоких процентных ставок по кредитам в реальном исчислении и из-за сокращения субсидируемого государством кредитования», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр юстиции страны Русланбек Давлетов, выступая на прошедшей в Ташкенте конференции «Узбекистан: стремительные реформы за пять лет», заявил, что Узбекистану не нужен очень крупный государственный аппарат, это требует больших расходов.