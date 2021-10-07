Новосибирск, 7 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Доярке с многолетним стажем работы из Венгеровского района Новосибирской области Елене Алсуфьевой вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она награждена на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Доярка. 1959

«Вся трудовая деятельность Елены Владимировны связана с сельским хозяйством. Окончив аграрный техникум, она работала зоотехником и дояркой в Казахстане, а после переезда в Россию более 25 лет работает дояркой в ЗАО им. Куйбышева. Своим трудом Елена Алсуфьева на протяжении многих лет добивается высоких производственных показателей», — рассказали в правительстве региона.

Отмечается, что Алсуфьева неоднократно становилась победительницей районных и областных соревнований.