Оренбург, 7 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Оренбурге формат дистанционного обучения школьников по рекомендации Роспотребнадзора продлен до 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Admoblkaluga.ru Дистанционное обучение

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Напомним, ученики среднего и старшего школьного звена (за исключение выпускников) переведены на дистант с 22 сентября. причиной для такой меры стала ухудшающаяся эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Планировалось, что такой карантин продлится две недели. Однако министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила в прямом эфире в Instagram, что в конце недели (8−10 октября) оперштаб будет обсуждать эпидбстановку. Если она улучшится, то примут решение о возвращение детей в школы. При ином развитии дистант продлят еще на один эпидпериод. По данным Росоптребнадзора эпидемиологический период по ОРВИ составялет семь дней, а по коронавирусной инфекции — две недели.