Москва, 7 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Украинская компания «Мотор Сич» пожаловалась в Верховный суд России на присуждение многомиллионной компенсации за незаконное использование серии товарных знаков «Ми» и Mi. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Motorsich.com Центральная проходная завода «Мотор Сич»

6 октября в Верховный суд поступила кассационная жалоба, в которой представители компании просят передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Жалобу к рассмотрению пока не приняли.

Ранее нижестоящие суды взыскали с «Мотор Сич» почти 42 млн рублей после того, как московская компания «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» пожаловалась на нарушение прав на товарные знаки. Украинскому предприятию суды также запретили пользоваться этими знаками.

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