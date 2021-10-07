Кызыл, 7 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В октября учителям в Туве сделают перерасчёт зарплаты с учётом изменений в системе оплаты труда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, положение о новой системе оплаты было утверждено 20 сентября 2021 года.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Напомним, этот вопрос на августовской конференции поднял глава республики Владислав Ховалыг. Он поручил минобрнауки усовершенствовать систему, чтобы учителя получали не менее 24,5 тыс. рублей при 18-часовой загрузке.

К 13 сентября ведомство разработало проект новой системы, который предусматривал повышение должностных окладов педагогов в два раза — с 5,6 тыс. до 12,9 тыс. рублей в месяц.

«Добиться такого повышения оклада стало возможно за счет повышения доли гарантированной части оплаты труда и сокращения ее стимулирующей части», — отметили в правительстве.

С учётом надбавок это позволило увеличить минимальный размер зарплаты учителей до 24 510 рублей. А среднюю зарплату удалось довести с 26 до почти 36,5 тыс. рублей.