Москва, 7 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Завершились работы по благоустройству парка «Карачарово» на юго-востоке Москвы, сообщает 7 октября пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Комплексное благоустройство проводилось по просьбам жителей микрорайона Карачарово Нижегородского района столицы. Народный парк расположен вдоль Перовского шоссе.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Специалисты обновили в парке дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Кроме того, был проведён ремонт двух детских площадок: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и верёвочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

В парке создана новая спортивная площадка с тренажерами для воркаута и турниками, установлены столы для пинг-понга, оборудована площадка для выгула собак. Также проведено озеленение территории — дополнительно высажены деревья и более 3 тыс. кустарников, разбиты цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Народный парк «Карачарово»

Помимо этого, в парке «Карачарово» установили современное уличное освещение.