Ташкент, 7 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

«С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается активный культурно-гуманитарный обмен: на прошлой неделе успешно прошли Дни российского кино в рамках возрожденного Ташкентского кинофестиваля. В Узбекистане открылся первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии. Кроме того, в эти дни в Ташкенте состоялась российская образовательная выставка.

«Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце», — отметили в пресс-службе.