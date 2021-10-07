Сеул, 7 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В августе 2021 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $7,51 млрд, что на $700 млн меньше, чем в июле текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Экспорт

По их словам, профицит сохраняется на протяжении 16 месяцев подряд. Профицит товарного баланса составил $5,64 млрд, что на $110 млн меньше, чем в июле.

Экспорт товаров из страны вырос на 31,2%, до $52,2 млрд, а импорт — на 42,4%, до $46,6 млрд.

По прогнозам экспертов, к конце года профицит текущего платёжного баланса страны достигнет отметки $82 млрд, однако в следующем году опустится до $70 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.