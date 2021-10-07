Аткарск, Саратовская область, 7 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Саратовской области 91-летняя труженица тыла из-за бездействия органов власти вынуждена самостоятельно решать жилищно-бытовые вопросы. Информацию об этом выявили на сайте одного из СМИ региональные следственные органы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

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Как говорится в публикации, 91-летняя женщина проживает в частном домовладении с сыном-инвалидом в городе Аткарске. Дом труженицы тыла расположен в овраге. Соседи женщины, продав свой земельный участок, вырыли трубу, через которую осуществлялся отвод дождевой воды с придомовой территории. Теперь пожилая женщина вынуждена самостоятельно рыть траншеи для того, чтобы дом не подтопило.

В ходе проверки оценят действия должностных лиц, в чьи полномочия входит контроль за состоянием и безопасностью проживания жильцов в данном доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в поселке Солнечный-2 города Саратова, систематически избивается сыном, из-за чего у пострадавшего видны ссадины и синяки. В августе 2021 года ветерану оказывали медицинскую помощь в одной из больниц в связи с сотрясением головного мозга, причиненного сыном.

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