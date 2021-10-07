Сарпинский район, Калмыкия, 7 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Калмыкии проводится проверка после взрыва газа в доме, в результате которого пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Администрация Лаганского РМО Взрыв газа прогремел утром 28 декабря

Предположительно, хлопок газовоздушной смеси случился вечером 5 октября в частном домовладении по улице Калинина в селе Садовое Сарпинского района. В результате произошло обрушение дома. 47-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.