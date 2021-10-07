Абакан, 7 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция унесла жизни ещё семерых жителей Хакасии.

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Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в республиканском правительстве, скончались три женщины (61 год, 69 лет, 75 лет) и четверо мужчин (33 года, 62 года, 79 лет, 86 лет). У всех был подтверждён диагноз COVID-19.

С начала 2021 года в Хакасии умерли 767 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 7 октября в Хакасии выявили 22 182 носителя коронавируса.