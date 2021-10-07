Челябинск, 7 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Челябинской области за 6 октября выявили ещё 397 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них трое школьников. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 100 279 заразившихся. Вылечились 84 853 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 10 540 человек. Скончались от этой болезни ещё 26 граждан, а с начала пандемии уже 3574/