Москва, 7 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Амурской области план по прививкам от коронавируса выполнен более, чем на 58%. Об этом заявил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«На сегодня количество вакцины от коронавируса в регионе составляет порядка 100 тыс. доз. От COVID-19 вакцинированы почти 283 тысячи граждан, что составляет более 58% от плана (средний показатель по России 50,5%). Вторую аппликацию препарата получили более 230 тысяч человек», — отметил Василий Орлов.

Он также обсудил с Татьяной Голиковой строительство родильного дома в Благовещенске, открыть который планируется в 2023 году. На встрече говорили об укомплектованности врачами и медсёстрами учреждений здравоохранения Приамурья и о федеральных субсидиях медработникам, работающим в «красной» зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста.