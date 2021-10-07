Глава Приамурья обсудил с Голиковой важные вопросы здравоохранения области
Москва, 7 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Амурской области план по прививкам от коронавируса выполнен более, чем на 58%. Об этом заявил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.
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Он также обсудил с Татьяной Голиковой строительство родильного дома в Благовещенске, открыть который планируется в 2023 году. На встрече говорили об укомплектованности врачами и медсёстрами учреждений здравоохранения Приамурья и о федеральных субсидиях медработникам, работающим в «красной» зоне.
Как сообщало ИА REGNUM, в ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста.