Киев, , 10:20 — REGNUM Указ об освобождении первого вице-спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения в ней обязанностей представителя главы государства подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ 7 октября обнародован на сайте офиса президента страны.

Руслан Стефанчук President.gov.ua

«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины», — говорится в тексте указа.

При этом известно, что Стефанчук рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность спикера украинского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что фундаментальное несогласие с Москвой не даёт Киеву провести встречу на высочайшем уровне.