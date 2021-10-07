Брюссель, 7 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали официальный Вашингтон отменить въездные визы в страну для граждан Болгарии и ряда других стран Евросоюза. Об этом сообщает Болгарское радио со ссылкой на документ ЕП.

you_littleswine Европейский парламент

Согласно официальной информации, ЕП одобрил план депутата от Хорватии Тонино Пицулы «О дальнейших взаимоотношениях «Объдиненной Европы и Соединенных Штатов Америки», предусматривающий окончательную либерализацию американского визового режима для жителей Болгарии, Кипра и Румынии.

«Указанные государства выполняют все международные обязательства по противодействию нелегальной миграции и борьбе с преступностью, их граждане могут рассчитывать на «безвиз» с США», — говорится в документе ЕП.

Как утверждают независимые аналитики, наибольшие шансы получить соответствующие преференции имеет Болгария, поскольку София уже реализовала с США ряд двусторонних договорённостей. На данный момент американские диппредставительства отклоняют до 10% заявок на получение виз соискателями из РБ.