В Ярославле за езду без масок штрафуют водителей автобусов, а не пассажиров
Ярославль, 7 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники мэрии и ГИБДД провели совместный рейд, проверив соблюдение масочного режима в городских автобусах. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.
Всего за сентябрь сотрудники технадзора ГИБДД выявили 24 нарушения масочного режима водителями общественного транспорта. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении двух водителей были выписаны административные материалы за повторное нарушение.
Несмотря на то, что главный риск заражения, конечно же, существует в салоне автобуса, к пассажирам столь суровые меры власти не применяют.
Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания при проезде во всех видах общественного транспорта введено с 16 мая 2020 года указом губернатора Ярославской области.