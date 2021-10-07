Ярославль, 7 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники мэрии и ГИБДД провели совместный рейд, проверив соблюдение масочного режима в городских автобусах. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

City-yaroslavl.ru Рейд

Всего за сентябрь сотрудники технадзора ГИБДД выявили 24 нарушения масочного режима водителями общественного транспорта. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении двух водителей были выписаны административные материалы за повторное нарушение.

Несмотря на то, что главный риск заражения, конечно же, существует в салоне автобуса, к пассажирам столь суровые меры власти не применяют.

«Пассажиров мы предупреждаем о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Сейчас мы видим, что многие не используют маски в транспорте, тем самым подвергают риску окружающих. Наша цель не наказать людей, а убедить в необходимости носить маски при использовании общественного транспорта», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания при проезде во всех видах общественного транспорта введено с 16 мая 2020 года указом губернатора Ярославской области.