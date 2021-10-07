Миллеровский район, Ростовская область, 7 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор заведующей детским садом. обвиняемой в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Следствием и судом установлено, что женщина фиктивно трудоустроила мужчину дворником и слесарем-электриком. Ущерб образовательному учреждению составил более 140 тыс. рублей. Деньги работник передавал злоумышленнице.

Заведующая детским садом созналась в содеянном и возместила ущерб. Приговором суда женщине назначен штраф в размере 115 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.