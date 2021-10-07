Вашингтон, 7 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Американская компания WilmerHale превратно истолковала действия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на посту исполнительного директора Всемирного банка (ВБ) в аудиторском отчёте, посвященном докладу ВБ Doing Business за 2018 год. Об этом глава МВФ заявила в ходе выступления перед Исполнительным советом организации, сообщает 7 октября агентство Reuters.

(сс) Friends of Europe Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Георгиева вновь решительно опровергла обвинения в отчёте о внешнем расследовании в том, что она оказала «чрезмерное давление» на сотрудников Всемирного банка в связи с изменениями, которые якобы повысили рейтинг Китая в отчёте Doing Business-2018.

Она подчеркнула, что юридическая фирма WilmerHale, проводившая расследование, неверно охарактеризовала её действия, когда она занимала пост исполнительного директора Всемирного банка, и ложно заверила её в том, что участие главы МВФ в расследовании является конфиденциальным, а она не является стороной, в отношении которой проводилось само разбирательство.

«Предположение о том, что после почти 20 лет работы во Всемирном банке я вдруг начала бы ненадлежащим образом оказывать давление на сотрудников банка с целью изменить информацию в отчёте, возмутительно и не соответствует действительности», — подчеркнула Георгиева.

По данным источников издания, исполнительный совет Международного валютного фонда вновь соберётся завтра, 8 октября, чтобы обсудить аудиторский отчёт. Отмечается, что завершить процесс рассмотрения обвинений юристов в адрес Георгиевой члены совета планируют до ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ, которая начнётся на следующей неделе.