Москва, 7 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Катар затратил на подготовку к чемпионату мира по футболу — 2022 уже около $200 млрд. Об этом 7 октября заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

CIA Катар

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около $200 млрд», — приводит словам катарского посла ТАСС.

Он отметил, что в эту сумму входят расходы на строительство стадионов, аэропортов, метро, порта, нового города.

По его словам, Катар смотрел, как Россия в 2018 году организовала чемпионат мира, и стремится к обмену опыта в этом направлении.

Напомним, чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи турнира пройдут на восьми стадионах в пяти городах. На сегодняшний день к мундиалю готовы шесть арен, строительство ещё двух планируется завершить к концу 2021 года.

Читайте также: Путин поручил помочь в организации ЧМ по футболу в Катаре