Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал главе государства счастья и здоровья. Читайте также: Володин поздравил Путина — «преимущество России»

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:16 07.10.2021 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. По сообщению пресс-службы Кремля, президент проведет свой день рождения на рабочем месте, а вечером отметит с родными и близкими. «Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава государства рассказывал, что даже если его близкие не рядом с ним в его день рождения, то они обязательно каким-то образом его поздравят. Также российский лидер отметил, что подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Обычно это какие-нибудь поделки или рисунки. Президент России и в прошлые годы проводил свои дни рождения на рабочем месте. Все новости о рабочем графике президента и поздравлениях — в трансляции ИА REGNUM.

10:19 07.10.2021 Свои поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину направил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Его поздравление 7 октября приводит Донецкое агентство новостей. «Мы благодарны за все, что вы сделали для жителей Донбасса. За всестороннюю помощь, восстановление и защиту наших прав. Желаем вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа», — говорится в поздравлении главы ДНР.

10:20 07.10.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с днём рождения, отметив его пристальное внимание к белорусско-российским интеграционным процессам. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко отметил, что созидательная государственная деятельность Путина, его беззаветное служение Отечеству неразрывно связаны с защитой национальных интересов, укреплением и повышением потенциала, роли и влияния России на международной арене. Путин создал условия для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан, добавил он. По словам Лукашенко, пристальное внимание, которое его коллега уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, «будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества» и взаимодействия в рамках Союзного государства.

10:24 07.10.2021 День рождения президента России Владимира Путина, отмечаемый сегодня, 7 октября, стал поводом для тысяч поздравлений в социальных сетях. Пожелай человеку того, чего желаешь сам. Многие люди написали главе государства очень тёплые и добрые комментарии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них. «Поздравляю Вас! Крепкого здоровья, Вы нам очень нужны!» — пишет в Facebook Larisa Voronevskaya. «С Днём рождения, лучший президент в мире!» — отмечает Светлана Нам. «При Путине весь мир заговорил о России не с комедийных шоу, а с точки зрения уважения и боязни. Таким и должен быть президент России», — считает МК. Читайте также: Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Соцсети: «Мировой президент»

10:29 07.10.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами. «С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

11:22 07.10.2021 Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Руководитель республики поблагодарил российского лидера за особое внимание к региону. Подробности в материале: Глава Калмыкии поздравил Путина с днём рождения

11:43 07.10.2021 Мурманский губернатор Андрей Чибис опубликовал поздравительный пост на своей странице во «ВКонтакте»: "С Днём рождения, Владимир Владимирович! Спасибо за активную поддержку нашего Севера! От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов во имя благополучия и процветания нашей страны!» — написал глава региона. Фото: https://vk.com/chibis.andrey

11:46 07.10.2021 Обсуждение вопросов региональной безопасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане провели в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба таджикского лидера. «Президенты в ходе беседы продолжили диалог по отдельным аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности с акцентом на последнее развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы. Также указывается, что президент Таджикистана поздравил главу Российского государства с днем рождения. «Лидер нации особо отметил плодотворную деятельность уважаемого Владимира Путина на посту президента Российской Федерации и его большой вклад в дело всестороннего развития таджикско-российских отношений дружбы и стратегического партнерства», — отмечается в сообщении.

11:49 07.10.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября поздравил с днём рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Читайте подробнее: Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с днём рождения

12:19 07.10.2021 Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Текст поздравления 7 октября обнародовала пресс-служба абхазского лидера. Об этом: Президент Абхазии Бжания поздравил Путина с днём рождения

12:47 07.10.2021 Инаугурация Владимира Путина 7 мая 2000. kremlin.ru

12:50 07.10.2021 Президенту РФ Владимиру Путину рассказывают о песнях, которые посвящены ему и имеют какую-либо популярность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «О тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают. Может быть, что-то ему удается послушать», — сказал Песков. Читайте также: Песков рассказал, читает ли Путин книги о себе

13:02 07.10.2021 Президент США Джозеф Байден пока не направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления по случаю его дня рождения. Об этом 7 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом: Байден пока не поздравил Путина с днём рождения — Кремль

13:02 07.10.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил 7 октября президента России Владимира Путина с днём рождения. Читайте также: Мишустин поздравил Путина с днём рождения

13:02 07.10.2021 Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин [kremlin.ru]

13:09 07.10.2021 Президент РФ Владимир Путин в свой 69-й день рождения находится в рабочем режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день», — сказал Песков. Читайте также: Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

13:45 07.10.2021 Ильхам Алиев и Владимир Путин [putin.kremlin.ru]

14:08 07.10.2021 Владимир Путин имеет колоссальную поддержку бизнеса и населения страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода. Читайте также: День рождения Владимира Путина: России повезло

14:22 07.10.2021 Третья инаугурация Владимира Путина 7 мая 2012 г. kremlin.ru

15:16 07.10.2021 Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 7 октября поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Текст поздравления обнародовала пресс-служба главы ПМР. Подробности в материале: Глава Приднестровья поздравил Путина с днём рождения

15:24 07.10.2021 Все значимые события в России связаны в решениями главы государства Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. Читайте также: Все значимые для России события связаны с Путиным: ко дню рождения

15:55 07.10.2021 Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. 7 мая 2000 года. kremlin.ru

15:57 07.10.2021 Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля 7 октября.

15:58 07.10.2021 В. Путин: «Уважаемые коллеги, добрый день! Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России. Основной докладчик у нас министр внутренних дел. Предлагаю сразу и приступить к работе. Владимир Александрович [Колокольцев], прошу Вас».

15:58 07.10.2021 На совещании с членами Совбеза обсуждались «вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России».

16:03 07.10.2021 Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за предоставленную ему возможность работать в родном регионе. Читайте подробнее: Глава Карелии поздравил Владимира Путина и поблагодарил за доверие

16:14 07.10.2021 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, поблагодарив его «за постоянную помощь и поддержку региона». Читайте подробнее: Глава Псковской области поздравил президента, пожелав новых побед

16:35 07.10.2021 «От себя лично, от всех жителей многонационального Татарстана поздравляю нашего лидера — Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения!» — написал 7 октября глава РТ Рустам Минниханов на своей странице в «Инстаграм». Читайте также: Глава Татарии поздравил президента России с днём рождения

16:43 07.10.2021 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в Instagram поздравил с днем рождения президента Владимира Путина и высказал ему признательность за поддержку проектов развития региона. Читайте подробнее: Глава Новгородской области признателен Путину за внимание к региону

16:48 07.10.2021 «Владимир Владимирович Путин — настоящий лидер, патриот и профессионал. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, ведь управление таким большим государством, как Россия, — очень непростое, ответственное дело, требующее постоянной концентрации и полной самоотдачи», — поздравительный пост опубликован на странице губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Глава Пензенской области поздравил Путина и поблагодарил за поддержку

17:04 07.10.2021 Глава Чувашии Олег Николаев написал в своём телеграм-канале поздравление президенту Владимиру Путину и проиллюстрировал совместной фотографией.

17:07 07.10.2021 «С днем рождения, Владимир Владимирович! Ваши уникальные личностные и деловые качества, политическая воля и авторитет лежат в основе успехов, которых добилась и добивается сегодня Россия — страна, которую мы во все времена хотим видеть сильной, стабильной и процветающей. От себя лично и от лица жителей Чувашии благодарю Вас за внимание к нашей республике», — написал глава Чувашии. Владимир Путин и Олег Николаев

17:55 07.10.2021 Глава Чувашии Олег Николаев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив уникальные качества лидера России, и поблагодарил за внимание к региону. Читайте подробнее: Глава Чувашии поздравил Путина и поблагодарил за внимание к республике

18:12 07.10.2021 Вторая инаугурация Владимира Путина 7 мая 2004. kremlin.ru

18:59 07.10.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в государственной деятельности. Подробности в материале: Президент Киргизии поздравил Владимира Путина с днём рождения

19:22 07.10.2021 «C днём рождения, Владимир Владимирович!», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети. Фото: vk.com/a.brechalov

19:38 07.10.2021 Глава Марий Эл Александр Евстифеев от себя лично и от имени жителей республики поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Он пожелал президенту счастья, благополучия и новых свершений. Евстифеев подчеркнул, что благодаря бесспорному авторитету главы государства на международной арене Россия является мощной и независимой державой. Читайте также: Глава Марий Эл пожелал Путину счастья, благополучия и новых свершений

19:56 07.10.2021 Четвертая инаугурация Владимира Путина. 7 мая 2018 г. kremlin.ru

19:59 07.10.2021 Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина в Сибири, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Читайте также: В России создадут туристический маршрут по местам отдыха Путина

20:12 07.10.2021 Губернатор Оренбуржья Денис Паслер поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Праздничный пост он разместил в одной из социальных сетей. Читайте подробнее: Губернатор Оренбуржья поздравил Путина с днём рождения

20:55 07.10.2021 Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Кремля 7 октября.

20:56 07.10.2021 Кубинский лидер тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и Кубы.

20:56 07.10.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

20:57 07.10.2021 Президента России по телефону также поздравили президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и бывший председатель совета министров Итальянской Республики, глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

20:58 07.10.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул, что работа главы государства — это ежедневный тяжелейший труд, который не знает выходных и требует полного самопожертвования во имя сохранения, развития и благополучия страны. Подробности в материале: Нижегородский губернатор поблагодарил Путина за внимание к региону

21:48 07.10.2021 Глава Мордовии Артем Здунов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. «От всей души поздравляю президента России Владимира Владимировича Путина с днем рождения», — написал он на своей странице в Instagram. Читайте также: Глава Мордовии пожелал Путину здоровья и новых свершений

22:31 07.10.2021 Александр Лукашенко. president.gov.by

22:32 07.10.2021 Отмечается также, что по случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководства международных организаций.

22:56 07.10.2021 Александр Лукашенко и Владимир Путин [kremlin.ru]

07:15 08.10.2021 В честь дня рождения Владимира Путина алтайские моржи «Белые медведи» решили искупаться в реке Обь с портретом именинника и российским триколором в руках. Цитата канала brnl01.

08:31 08.10.2021 «С днём рождения нашего президента! Здоровья и удачи. Самый лучший президент! Гордость России! А кто желает ему плохого, это завистники», — написала Татьяна Пономарёва в группе «Инцидент Барнаул» — «Одноклассники».

09:26 08.10.2021 «Здоровья Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, железного терпения, благополучия во всех Ваших начинаниях, в работе, счастья в личной жизни и многие лета!!! Берегите Россию, она в вас нуждается! Больше бы таких людей и политиков было бы, как Вы!» — пишет в Facebook Ирина Чебан.

09:30 08.10.2021 «С днём рождения, наш президент. Здоровья, и терпения, и успехов во всём. Вы наша гордость», — отмечает в Facebook Elena Rykova.

09:46 08.10.2021 «С днем рождения, наш Президент!» — в такую фразу выстроились молодые люди из более чем 20 регионов страны, чтобы поздравить президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина. Флешмоб ко дню рождения главы государства участники всероссийской команды «Молодежка ОНФ» провели в Мурманске, Кемеровео, Белгороде, Ярославле, республиках Дагестан и Адыгея, а также в Пензе, Краснодаре, Саратове, республиках Крым, Хакасия, Татария и Башкирия. На встречах с волонтерами Владимир Путин не раз подчеркивал роль молодежи в жизни страны и работу по реализации ключевых проектов. Глава государства всегда отмечает актуальность лозунга «Молодежки ОНФ» «Не жди перемен — твори перемены!». Праздничную акцию провела «Молодежка ОНФ».

10:52 08.10.2021 «Слава Богу, что Вы есть, дай Вам Бог быть как можно дольше в жизни и на посту президента. Вы — президент мира, искренне поздравляю с днем рождения. Здоровья», — написала в Facebook Anastasia Calciu.

11:21 08.10.2021 «Красавец мужчина, Человек с Большой буквы, самый умнейший президент в мире! Крепкого здоровья Вам, уважаемый Владимир Владимирович Путин», — пишет в Facebook Irina Wedekind — Linni.

11:57 08.10.2021 Президента России Владимира Путина поздравляют из-за рубежа: «Дай Аллах ему крепкого здоровья, благополучия, удачи в работе и в жизни. Искренне поздравляю с днём рождения» (Дилшод Нажмитдинов, Facebook).

12:10 08.10.2021 «Это настоящий Президент! Такого просто нет во всем мире! Завидуйте молча!» — пишет Нина Старостина.

12:43 08.10.2021 Песков — о том, как прошел день рождения Путина: «Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы. В рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно. Вечер — личное пространство президента, конечно же, его поздравляли родные и близкие». Цитата канала «Пул№3».

12:50 08.10.2021 Президент РФ Владимир Путин провёл свой день рождения «с телефонной трубкой в руке». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков рассказал, как прошёл день рождения Путина

12:56 08.10.2021 «Многие лета вам! Работы ещё много, только вместе можно преодолеть трудности», — поздравил президента Сергей Иванов.

12:56 08.10.2021 Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев [kremlin.ru].

13:08 08.10.2021 «Человек с большой буквы! Миротворец! Самый мудрый! Гордость всей России! Здоровья Вам, Владимир Владимирович!» — напиши сала Татьяна Балинская.

13:46 08.10.2021 «Вы гордость России», — написал президенту Армен Назарян.

14:18 08.10.2021 «Здоровья и долгих лет жизни на благо Вашей любимой России. Спасибо за ее возрождение. За то, что слова «Я-русский» снова произносятся с Гордостью», — пишет Валентина Носуленко. Также она посвятила главе государства стихотворение: Я не верю в богов на земле,В атмосфере росла атеизма,Но Россия и Путин во мне--Суть мощнейшего из организмов.И поверьте, для тех, кто в огне,Кому жизнь сама стала химерой,И чья радость давно уж на дне,На вас смотрят с надеждой и верой.Ты Россию сумел возродить,А Россия — сумела сплотиться,Суждено Вам гарантами бытьВ том, что мир на Земле возвратится.

14:49 08.10.2021 «Поздравляем лучшего президента мира, пусть он много лет живет и трудится на благо человечества и поддержания мира», — написал Klaus Fischer.

14:49 08.10.2021 Владимир Путин и Никол Пашинян [kremlin.ru].

15:51 08.10.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит беседу с Владимиром Путиным kremlin.ru

17:47 08.10.2021 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган [kremlin.ru]

19:15 08.10.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:30 08.10.2021 Си Цзиньпин и Владимир Путин [kremlin.ru]

21:41 08.10.2021 Владимир Путин и Глеб Никитин [kremlin.ru]

22:53 08.10.2021 Владимир Путин и Вячеслав Володин kremlin.ru

07:52 09.10.2021 «Уважаемый президент! Вы многое сделали для нашей страны! Благодаря Вам укрепились и расширились международные связи, воплотились в жизнь многие инвестиционные проекты, приняты важные политические решения. Во многих государственных структурах происходят важные изменения, повсеместно идет борьба с коррупцией и ростом преступности. Еще многое предстоит сделать, но мы верим, что у Вас хватит сил на осуществление всех Ваших замыслов. Примите самые искренние поздравления мира, добра и крепкого здоровья», — написал Марат Амиров Facebook.

08:35 09.10.2021 «У нас хороший и мудрый президент России Владимир Владимирович Путин. Вот и поздравления добрые и хорошие не заканчиваются, каждый хочет поздравить своего президента. Это отлично, значит, у нас благодарный народ, есть, конечно — злодеи, ну, как говорится — «в семье не без урода». И самое главное, чтобы всё было хорошо. Россия вперёд! У нас есть чем и кем гордиться», — пишет Людмила Захарова.

08:44 09.10.2021 Владимир Путин kremlin.ru

08:51 09.10.2021 «Поздравляем дорогого, многоуважаемого Владимира Владимировича с днём рождения! Желаем Вам простого человеческого счастья, любви, тишины и уюта в доме! Пусть наша страна и дальше процветает под Вашим дальновидным, талантливым руководством Человека — великого патриота России. Не обращайте внимания на злые языки — такова неблагодарная сущность нынешнего человечества: бревна в своём глазу не видят, но соринку в другом глазу разглядят», — написала Мирослава Маматова.

09:46 09.10.2021 «Владимир Владимирович, здоровья, благополучия, успехов! Стране — дальнейшего процветания, мира и благоденствия. Наш Президент — наш Лидер!» — написала Юлия Матвеева.

10:30 09.10.2021 «Всех благ и великолепия нашим странам! Самодостаточности и уважения друзей и понимания от коллег… Благополучия в семье и неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и свершения намеченных планов! Храни Вас Всевышний!» — пишет Вера М.

12:11 09.10.2021 Владимир Путин во время морской прогулки в Сочи kremlin.ru.

12:59 09.10.2021 «Дай Аллах ему крепкого здоровья, благополучия, удачи в работе и в жизни. Искренне поздравляю с днём рождения», — пишет Дилшод Нажмитдинов.

14:06 09.10.2021 «С днём рождения, наш президент. Здоровья и терпения, и успехов во всём. Вы наша гордость», — пишет Ирина Яркова.

14:32 09.10.2021 «С днем рождения, самый Высший Верховнокомандующий Президент Великой России, так держать, я всегда буду рядом с вами, благополучия в работе и крепкого здоровья», — пишет Людмила Козлова.

15:13 09.10.2021 «С днем рождения! Крепкого здоровья, силы духа и долгих лет жизни! Вашей стране повезло, что у них есть такой мудрый и последовательный президент», — пишет G.

07:08 10.10.2021 «С днем рождения мировой лидер, здоровья и силы вам», — пишет Насер Альхедр.

08:46 10.10.2021 Владимир Путин kremlin.ru.