Москва, 7 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Большинство работающих жителей России (18%) считают, что обстановка на работе похожа на литературное произведение «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Такие данные опроса приводит ТАСС со ссылкой на порталы Работа.ру и ЛитРес.

Muic.uz В офисе

17% опрошенных сравнили атмосферу на рабочем месте с действием комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова, 12% — с «Войной и мир» Льва Толстого, 11% — с повестью «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома.

10% респондентов указали, что их рабочие будни похожи на «12 стульев» Ильфа и Петрова, 9% — на «Сказ про Федота-стрельца» Леонида Филатова. По 7% сказали, что у них в офисе обстановка как в романе «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея и «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер, 6% — в романе «Крестный отец» Марио Пьюзо.

Исследование проведено в сентябре 2021 года среди более 6000 пользователей сервисов Работа.ру и ЛитРес старше 18 лет из всех регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16; жителей РФ считают, что их начальник похож на Павла Чичикова из романа Николая Гоголя «Мертвые души».

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