Пекин, 7 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Компания BMW представит в Китае новый электрокар BMW i4 eDrive. Об этом сообщает Autohome.

Autohome BMW i4 eDrive

Новый автомобиль будет оснащен технологией электропривода BMW eDrive пятого поколения. Начальная версия i4 eDrive 40 имеет одномоторную компоновку. Максимальная мощность установки составляет 340 лошадиных сил и 430 Нм максимального крутящего момента.

С 0 до 100 км/ч модель в базовой версии разгоняется всего за 5,7 с. Запаса хода батареи ёмкостью 80,7 кВтч хватает на 590 км

Внешний вид новинки похож на автомобили BMW 4 Series. При этом спереди машины установлена фальшрадиаторная решетка.

Габариты BMW i4 eDrive составляют: 4785×1852×1448 мм. Размер колесной базы равен 2856 мм.

Ожидается, что на авторынке Китая новинка будет представлена в ноябре 2021 года.

Ранее компания BMW представила ограниченную серию кроссовера X7 в Японии под названием Nishijin Edition.

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