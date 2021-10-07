Волгоград, 7 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Глава СК России Александр Бастрыкин 6 октября запросил доклад о ходе проверочных мероприятий по факту падения 13-летней девочки с балкона заброшенного здания в Волгограде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Onf.ru Заброшенное здание в Волгограде

Школьница упала с высоты 23 июля 2021 года. Её госпитализировали, сейчас она прикована к постели с тяжёлой травмой позвоночника. В СК обратили внимание на сообщения СМИ, что девочку, возможно, столкнули с высоты её друзья, с которыми она гуляла по зданию. В региональном Следственном комитете была начата доследственная проверка, отчитаться о которой и попросил Александр Бастрыкин.

Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль в центральном аппарате СК.