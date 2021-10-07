Магадан, 7 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. По решению губернатора Магаданской области Сергея Носова из бюджета Колымы выделили более 70 млн рублей на приобретение жилья для медицинских работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе минздрава региона.

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Носов не раз говорил, что нужно создать все условия для того, чтобы медицинские работники не покидали регион, а оставались здесь жить и работать.

Для этого сделано уже немало: выплачиваются стимулирующие надбавки, подъёмные тем, кто переезжает в колымскую глубинку на постоянное место жительства, арендуется жильё.

В минздраве уже приступил к поиску подходящих вариантов. Приоритет при покупке квартир будут отдавать медикам, у кого большой стаж работы. Они смогут сами выбрать подходящие варианты жилья.

«Конечно же, мы учитывали интересы наших медиков. Поэтому предложили им самим найти себе те варианты жилья, которые их устроят, — сказал министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Иван Горбачев. — Медики представили нам свои варианты. А далее начались торги».

Так, однокомнатные квартиры покупали в пределах 2 млн 800 тыс. рублей, двухкомнатные — более 3,5 млн, трехкомнатные — до 5 млн 800 тыс. рублей.

Уже закуплено 11 квартир: десять в Магадане и одна в посёлке Эвенск.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Иркутской области 50 специалистов первичного звена здравоохранения и службы скорой помощи смогли улучшить свои жилищные условия.