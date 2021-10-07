Баку, 7 октября 2021, 10:09 — REGNUM Власти Азербайджана считают полезным обсуждать нормализацию отношений с Арменией, заявила руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
Абдуллаева добавила, что некоторое время назад в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел двух государств.
Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Они прекратились в ноябре, когда президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующее трёхстороннее заявление.