Баку, 7 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Власти Азербайджана считают полезным обсуждать нормализацию отношений с Арменией, заявила руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Мы считаем полезным обсуждение вопросов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в послевоенный период», — сказала она журналистам.

Абдуллаева добавила, что некоторое время назад в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел двух государств.

«Мы не исключаем проведения такой встречи и в будущем», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Они прекратились в ноябре, когда президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующее трёхстороннее заявление.