Уфа, 7 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Изменения в указ о режиме повышенной готовности вновь внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Согласно документу, с 27 октября посещать физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, заведения общепита, массажные салоны, торговые центры, библиотеки, выставочные залы, музеи, салоны красоты, сауны, косметические, солярии, СПА-салоны, бани, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, а также ездить на пригородном поезде «Орлан» и междугородних автобусах можно будет лишь при предъявлении только сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Отмечается, что справка об отрицательном ПЦР-тесте действовать с этого числа не будет.

При этом до 27 октября при посещении вышеуказанных заведений нужно будет предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, либо справку об отрицательном ПЦР-тесте.

«Участники оперштаба определили такие продолжительные сроки до вступления в силу новой нормы, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат», — говорится в сообщении пресс-службы.