Оренбург, 7 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Оренбургской горсовет 7 октября после принятия отставки мэра Владимира Ильиных объявил конкурс на замещение вакансии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Приём заявок от кандидатов начнется 19 октября и продлится десять дней — до 29 октября. Сам конкурс состоится 19 ноября.

В состав конкурсной комиссии могут войти депутаты Роман Куниловский, Александр Шмарин, Игорь Кулагин, Александр Поснов и Василий Перелетов. Эти кандидатуры предложены спикером горсовета Ольгой Брезневой и поддержаны большинством депутатского корпуса. Еще пятью членами комиссии станут представители губернатора.

Стоит отметить, сейчас и.о. главы Оренбурга является Сергей Салмин. Ранее он возглавлял минспорта области, затем перешёл в горадминистрацию на пост первого заместителя мэра. Именно Салмину прочат должность главы областного центра.

Напомним, с 2018 года (после ареста и отставки Евгения Арапова) Оренбург переживает частую смену глав. За эти годы муниципалитетом управляли Сергей Николаев, Дмитрий Кулагин, Владимир Ильиных.