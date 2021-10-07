Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Американскому президенту Джо Байдену было известно о недовольстве Франции из-за трёхстороннего соглашения США с Австралией и Великобританией, а высказывание на этот счёт спецпредставителя президента по климату Джона Керри было неверно понято. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 6 октября на регулярном брифинге.

Джон Керри и Дженифер Псаки (сс) U.S. Department of State

Ранее Керри после переговоров с президентом ФранцииЭммануэлем Макроном заявил, что Байден не знал, что случилось в отношениях между Вашингтоном и Парижем. Потому Керри пришлось дать главе государства полное описание ситуации.

Журналисты на брифинге спросили Псаки, о чём ещё оперативно не сообщают Байдену из событий во внешней политике.

«Конечно же, он был в курсе того, что президент Франции был недоволен сделкой с австралийцами», — возразила Псаки.

По её словам, Керри объяснил Байдену, чем конкретно французы были недовольны, и что можно сделать для решения вопроса. Она посоветовала уточнить контекст высказывания Керри у него самого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Францию возмутили планы Австралии построить подводный флот с помощью американских технологий. Это должно произойти в рамках альянса AUKUS, хотя ранее у Австралии был заключен с Францией оборонный контракт. В Париже такое решение назвали «ударом в спину».

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