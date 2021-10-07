Ташкент, , 10:07 — REGNUM К настоящему времени для освещения выборов президента Узбекистана аккредитованы около 150 журналистов 117 СМИ из 37 стран мира. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.

«В числе иностранных СМИ — 48 аккредитованных на постоянной основе при МИД корреспондентов», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Среди аккредитованных на выборах СМИ, отметили в МИД Узбекистана, такие авторитетные издания, как журналы Economist, Forbes, Society, Diplomatic World, Diva International, «Интерфакс», Avesta, Kyodo News, Euractive, EU Reporter, New Europe, Ufuq news; телерадиоканалы BBC, СВС, RAI, «Россия 24»; газеты Kleinen Zeitung, Berliner Zeitung, Maariv, Hindustan Times, El Mundo Financiero, Corriere della Sera, Yeni Şafak, «Коммерсантъ» и другие.

«При этом, обращения на аккредитацию продолжают поступать», — отметили в МИД страны.