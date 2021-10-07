Джакарта, 7 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в море примерно в 41 км от Лабуан Баджо, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в 12:13 по западно-индонезийскому времени на глубине 170 км.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, произошедший на электрической подстанции в столице Индонезии Джакарте, предположительно был вызван коротким замыканием.