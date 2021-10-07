Астана, 7 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана в окончательном чтении принял законопроект «О визуальной информации», который предполагает перевод всех вывесок, рекламы и других средств визуализации на казахский язык. Об этом сообщает информационный портал zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Внесены поправки, направленные на изложение традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке, а также изложение бланков и вывесок негосударственных организаций на государственном языке, при необходимости — на русском и других языках», — сказал перед голосованием депутат от правящей партии «Нур Отан» Берик Абдыгалиулы.

Он заявил, что законопроект касается также ценников, меню, указателей и другой информации. Эта мера вводится для усиления роли государственного языка в республике.

По данным журналистов, законопроект был направлен на рассмотрение в сенат Казахстана.

Стоит отметить, что русский язык является вторым в Казахстане по числу носителей. Согласно конституции республики, использование русского языка допускается наравне с казахским в официальных случаях.