Донецк, , 10:04 — REGNUM Свои поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину направил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его поздравление 7 октября приводит Донецкое агентство новостей.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Мы благодарны за все, что вы сделали для жителей Донбасса. За всестороннюю помощь, восстановление и защиту наших прав. Желаем вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа», — говорится в поздравлении главы ДНР.

Также он указал на многолетнюю гуманитарную помощь республике со стороны России, признание документов ДНР на российской территории и помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

«С вашим именем связаны самые значимые события в новейшей истории русского Донбасса. Благодаря вашим волевым решениям граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, принимали участие в обсуждении изменений в конституцию страны и вместе со всей большой родиной совсем недавно голосовали за ее будущее на выборах в Госдуму», — добавил Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times сообщила, что резкая смена роста цен на газ в мире в сторону снижения произошла после заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ помочь Европе стабилизировать цены на энергоносители.