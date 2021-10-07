В Новой Зеландии ключевую ставку повысили впервые за семь лет
Веллингтон, 7 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. 6 октября Центральный банк Новой Зеландии повысил ключевую ставку впервые за семь лет, сигнализируя о предстоящем дальнейшем ужесточении денежной политики. Об этом написала газета The Guardian.
Повышение ставки на 25 базисных пунктов знаменует начало этапа ужесточения политики, которая должна была начаться еще в августе, но была отложена из-за вспышки «Дельта"-варианта коронавируса и последующего локдауна.
Новозеландский доллар ненадолго вырос после объявления о повышении ключевой ставки до 0,50%, но потом немного упал по отношению к доллару США.
«Повышение ставок ставит Новую Зеландию впереди большинства других стран с развитой экономикой, поскольку центральные банки стремятся сократить расходы по займам, хотя такие страны, как Норвегия, Чехия и Южная Корея, уже повысили свои [ключевые] ставки», — говорится в статье.