Веллингтон, 7 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. 6 октября Центральный банк Новой Зеландии повысил ключевую ставку впервые за семь лет, сигнализируя о предстоящем дальнейшем ужесточении денежной политики. Об этом написала газета The Guardian.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Повышение ставки на 25 базисных пунктов знаменует начало этапа ужесточения политики, которая должна была начаться еще в августе, но была отложена из-за вспышки «Дельта"-варианта коронавируса и последующего локдауна.

Новозеландский доллар ненадолго вырос после объявления о повышении ключевой ставки до 0,50%, но потом немного упал по отношению к доллару США.

«Повышение ставок ставит Новую Зеландию впереди большинства других стран с развитой экономикой, поскольку центральные банки стремятся сократить расходы по займам, хотя такие страны, как Норвегия, Чехия и Южная Корея, уже повысили свои [ключевые] ставки», — говорится в статье.