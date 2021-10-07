Выборг, Ленинградская область, 7 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В городе Выборге Ленинградской области задержали 24-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Органы СКР возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

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6 октября около 21:30 мск в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от 58-летнего мужчины. Он рассказал, что не может связаться со своим 63-летним братом. Прибывшие по месту проживания мужчины сотрудники полиции обнаружили в доме 8 по улице Офицерской в Выборге тела 63-летнего мужчины и его 62-летней супруги с множественными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении убийства пенсионеров по «горячим следам» был задержан их 24-летний сын. По версии следствия, он нанёс своим родителям ножевые ранения и попытался скрыться с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, в 2017 году молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда за совершение кражи в отношении подозреваемого были применены принудительные меры медицинского характера. Кроме того, как стало известно ИА REGNUM, с 19-летнего возраста молодой человек находится на учете в психоневрологическом диспансере.