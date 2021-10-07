Москва, 7 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Нефть 6 октября передвинула трехлетние максимумы до области $83,50 за баррель. Однако не смогла подтвердить последний бычий прорыв и довольно агрессивно скорректировалась к концу дня, завершив торги под отметкой $81, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Нефть

«Сегодня, 7 октября, нефть марки Brent пытается ухватиться за этот уровень, но пока выглядит неубедительно.

Фиксация прибыли выглядела вполне уместно, учитывая такие высокие уровни и неоднозначное отношение инвесторов к риску. Оптимизм от консервативного решения ОПЕК+ уже отыгран, а свежих драйверов для развития восходящего импульса не наблюдается.

Более того, откат цен от максимумов произошел в том числе на фоне отраслевой статистики из США, где запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 2,3 млн баррелей, тогда как запасы бензина увеличились на 3,3 млн.

При этом пока на недельных графиках котировки остаются на положительной территории, а завершение торговой пятидневки будет во многом зависеть от статистики по рынку труда США, которая выйдет8 октября.

Данные ADP показали, что занятость в частном секторе выросла сильнее прогнозов, что дает основания ожидать сильных официальных цифр. При таком сценарии повсеместный рост доллара сыграет против нефтяного рынка.

В краткосрочной перспективе Brent нужно уверенно расположиться над уровнем $81 за баррель, чтобы избежать углубления коррекции и ухода под отметку $80.

Несмотря на улучшение отношения к риску, потенциал роста от текущих уровней на данный момент ограничен», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть после резкого роста подешевела до $80,53