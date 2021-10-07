Москва, 7 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Для работы наименее продуктивным является лето, а вот зимой, напротив, работается отлично. Об этом заявили сотрудники российских компаний в ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

Так, согласно результатам исследования, зимний сезон в качестве самого продуктивного времени для работы назвали 22%, лето способствует работе только 13% респондентов. При этом весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов.

Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35% российских граждан, пишет ТАСС. Как правило, они не связывают эффективность работы с сезоном, отмечается в комментариях к опросу.

Добавим, что каждый пятый работающий по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье сообщил, что самый продуктивный день для него — это вторник (21%). 15% наиболее эффективными для работы назвали среду, а 12% — понедельник. Ближе к концу недели продуктивность снижается. В четверг и пятницу лучше всего работают лишь 9% и 8% опрошенных соответственно.

Добавим, что в опросе, который проводился в период 28 сентября — 4 октября 2021 года, приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов России.