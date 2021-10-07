Владивосток, 7 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Рыбохозяйственные предприятия Приморья увеличили вылов иваси до 35 тыс. тонн — на 3 тыс. тонн больше уровня 2020 года. Промысловая обстановка позволяет добывать до 500 тонн этой рыбы в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Сардина

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На добыче сардины в районе Южных Курил работают 19 приморских рыболовных судов и три плавбазы, которые изготавливают продукцию из дикой рыбы непосредственно в море. При этом рыбакам приходится добывать иваси в штормовых условиях.

Консервы из сардины иваси входят в социальную программу «Приморская рыба». Приобрести консервы из рыбы с высоким содержанием полезных жирных кислот Омега-3 можно по доступным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке завершилась лососевая путина-2021 — с 1 октября сезон закрылся для всех видов рыболовства. Суммарный объём вылова тихоокеанских лососей составил 4,9 тыс. тонн или 68,5% от выделенных объёмов.